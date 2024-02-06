Gabar'daki petrole vatandaşın yorumu. 'Borusuz döşerlerse faydası olur'

Kaynak: Haber Merkezi
Gabar'daki petrole vatandaşın yorumu. 'Borusuz döşerlerse faydası olur'
Sokak röportajlarında ülkemizin güncel sorunlarına ve gelişmelerine yönelik vatandaşlarımızın yaptığı yorumlar akıllarda derin izler bırakmaya devam ediyor. Bir vatandaşın Gabar’daki petrole ilişkin yaptığı yorum çok konuşuldu.

Özellikle seçimlerin yaklaşması ile ülkemizin yer yerinde bulunduğu söylenen petrollere ilişkin yapılan bir yorum yüzleri güldürdü. Gabar’da bulunan petrol ile vatandaşlar, artık daha ucuza petrol kullanacağını sanırken işin aslında öyle olmadığını görünce yorumların ve eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir adam ekonomi hakkında soruları yanıtlarken muhabir kendisine Gabar’dan çıkan petrolün ekonomimize faydası olup olmayacağını sordu.

“BORUSUZ DÖŞERLERSE OLUR”

Çok kısa düşünen vatandaş kendisine yöneltilen Gabar sorusunu, “Olur, borusuz döşerlerse olur. Ama boruyla döşerlerse olmaz. Onlar borusuz döşüyor çünkü.. Gabar’da petrol çıkıyor, petrolün fiyatı, mazotun fiyatı… Arabaya binemez olduk ya, böyle bir durum var mı?” şeklinde cevapladı. Türk vatandaşın bu cevabı sosyal medyada viral oldu.

Son Haberler
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı Gündem
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam Gündem
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu Gündem
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu