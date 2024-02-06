Gabar'daki petrole vatandaşın yorumu. 'Borusuz döşerlerse faydası olur'

Özellikle seçimlerin yaklaşması ile ülkemizin yer yerinde bulunduğu söylenen petrollere ilişkin yapılan bir yorum yüzleri güldürdü. Gabar’da bulunan petrol ile vatandaşlar, artık daha ucuza petrol kullanacağını sanırken işin aslında öyle olmadığını görünce yorumların ve eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir adam ekonomi hakkında soruları yanıtlarken muhabir kendisine Gabar’dan çıkan petrolün ekonomimize faydası olup olmayacağını sordu.

“BORUSUZ DÖŞERLERSE OLUR”

Çok kısa düşünen vatandaş kendisine yöneltilen Gabar sorusunu, “Olur, borusuz döşerlerse olur. Ama boruyla döşerlerse olmaz. Onlar borusuz döşüyor çünkü.. Gabar’da petrol çıkıyor, petrolün fiyatı, mazotun fiyatı… Arabaya binemez olduk ya, böyle bir durum var mı?” şeklinde cevapladı. Türk vatandaşın bu cevabı sosyal medyada viral oldu.