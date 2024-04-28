Gabo’dan genç gazeteciye okumasını tavsiye ettiği kitaplar

Haber: Mayis Alizade

Roman tarzında kaleme aldığı anılarında (Anlatmak için yaşamak) William Faulkner’den hep korktuğunu ifade eder.

Jean Stein’a mektupla verdiği röportajda William Faulkner “Kainatı kendi eserlerine yerleşme girişiminde bulunup muvaffak olamayan ancak buna rağmen kendi yapıtlarına onurluca mağlup olmuş beş yazar ismi sıralar: Thomas Wolfe, William Faulkner, John Dos Passos, Erskine Caldwell ve Ernest Hemingway.”

Ne ilginçtir ki, ‘Anlatmak için yaşamak’ta Gabo Marquez de bu listedeki yazarların eserlerinin bulunduğu bir kolinin erken gençlik yaşlarında eline geçtiğini ve okuduğunu ifade eder. Ancak her şeye rağmen o kitap kolisinin de Gabito Marquez’in eline geçmesini ben ‘Magic realism’in en büyük temsilcisinin ‘edebi oyunları’ndan biri olduğundan hep kuşkulanmışım. Aynen anılarının en son kısmında sabahın erken saatinde taksiyle havaalanına giderken beş sene deli gibi sevmesine rağmen olumlu yanıt alamadığı Mercedes’i evin kapısının önünde görmesi gibi...

Ama şimdilik bunlara pek girmeyip gerçekçi işlere bakalım. Evet, Nobel ödüllü yazarın taşıyan Vakfın 1995 yılında ilk kez genç gazeteciler için düzenlediği seminerde Hernando Alvarez’in ricası üzerine okumasını tavsiye ettiği klasik edebiyat örnekleri listesi.

Önce yazarın stüdyosuna davet edilen Alvarez’e, 6 Mart’ta Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’nun gönderdiği dondurmadan 1 top hediye edilmiş, dondurma topunu hemen yutan genç gazeteci daha sonra duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

“Gelişimin şerefine buzluktan çıkarılan ilk dondurma topu sunulmuştu. Ben kafamda çabucak Marquez’in doğum gününün 6 Mart olduğunu canlandırırken artık 8 Nisan’dı. Yani kocaman beyaz dondurma kutusu artık bir aydan fazlaydı orada duruyordu. Her halûkârda ben kendi gazetecelik başarıma inanamıyordum. Çünkü en iyi edebi şahsiyetlerden birinin misafiriydim ve karısı Mercedes ile birlikte Cartagena’daki evinde mutfakta öğle yemeğinde bana ikramda bulunuyordu.

Nobel ödülü sahibi yazara tam oradaki ana masanın arkasında bakanların, pop yıldızlarının ve diğer ünlü kişiliklerin yanında yer ayrılmıştı. Ancak Marquez, bizim salonun merkezinden en uzaktaki küçük masayı (yayın kurulunun en genç ve en emektar üyeleri için) gözleriyle buldu ve herkesi şaşkınlığa düşürerek “Sağ olun, işte ben oraya oturacağım, habercilerin yanına” dedi.

Klasik edebiyatı okumam için ne yapmam gerektiğine ilişkin kendisine soru sormak istiyordum.

Ama o,

-Cartagena’da uzun süreliğine mi bulunacaksın? diye aniden sordu.

Ben de, “Oyalanıp hafta sonunu burada geçirmeyi düşündüm” diye yanıtladım.

Sonra aramızda şu konuşma geçti:

“Pekiyi. Yarın öğlen beni arar mısın?”

“Ama bende numaranız yok.”

“Numaram, 65-01-43.”

“O anda ben az daha gençlikte çok kez yaptığım kaba hataların birini daha yapıyordum. Numarayı kaydetmeden aklımda tutmak istedim.”

“Sana ne oluyor, haberci. -Gülümseyerek kalemi bana uzattı- Kaydet, yoksa sonra unutursun. Hayatın boyunca üzüleceksin.”

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İŞTE GABO’NUN LİSTESİ

1-İncil.

2-Binbir Gece Masalları.

2a-Platon ve Aristo.

3-Odiseya.

3a-Ünlü filozoflar.

4-Diyojen.

5-On iki Sezarların hayatı

6-Plutarkhos.

7-İlahi Komedi(Cehennem)

8-Horatius(Lirik şiirler)

9-Benim Sidem’in şarkısı.

10-Amadis di Galua.

11-Don Kişot.

12-İspanyol şiirinin altın asrı.

13-Gargantua ve Partanguel.

14-Milton’un “Kaybolmuş yazı”.

15-Hindistan tarihi.