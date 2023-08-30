Gabon'daki darbeyi Galatasaray formasıyla kutladı. Bayramlığını giyer gibi Drogba formasıyla sokağa çıktı

Gabon’da sabaha karşı yapılan darbeyi desteklemek için halk sokaklara döküldü. Kutlamalarda Galatasaray forması giyen Gabonlu’nun sevinci dikkat çekti.

Gabon'daki darbeyi Galatasaray formasıyla kutladı. Bayramlığını giyer gibi Drogba formasıyla sokağa çıktı

Sabahın erken saatlerinde ülkede bir grup üst düzey asker Gabon 24 televizyon kanalına çıkarak yönetime el koyduklarını ilan etti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ardından Gabon'da da böylece ordu yönetimi ele geçirmiş oldu.

Gabon ordusu, ülkeyi elli yıldır yöneten Fransa yanlısı Bongo ailesini devirdi.

Gabon halkı da sokaklara çıkarak darbeyi kutladı.

Kutlamalar esnasında Galatasaray forması giyen bir Gabonlu kameralara yansıdı.

Bir dönem Galatasaray’da oynayan Drogba’nın formasıyla kutlamalara katılan Gabonlu’nun videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2019-2020 yılları arasında Gabonlu Mario Lemina da Galatasaray’da forma giymişti.

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