Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde başrolleri Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan paylaşmaya devam ediyor. Gaddar 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Gaddar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar yeni bölüm ne zaman?

GADDAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar dizisinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor.

NOW TV'de yayınlanan Gaddar dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Gaddar’ın yeni bölümü 16 Şubat Cuma günü yayınlanacak.

GADDAR KONUSU NEDİR?

Dağhan, uzun bir askerlik görevinden sonra memleketine döndüğünde, beklediği huzurlu atmosferden uzak bir manzarayla karşılaşır. Sevgilisi Aydan'ın sessizce ayrıldığını, kardeşi Rüzgar'ın ise karanlık bir dünyaya düştüğünü fark eder. Hayatı, ani bir değişimin etrafında şekillenen bu yeni gerçeklikle altüst olur. Dağhan'ın yaşadığı gaddar değişim, aile içindeki ilişkilerdeki zorlukları ve karanlık bir dünyaya sürüklenen karakterlerin hikayesini başlatır. Bu olaylar, askerlik sonrası adaptasyonun zorlukları ve beklenmedik dönüşümlerle dolu bir dramatik hikayeyi işaret eder.