Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi

Editör: İsa Karaarslan

Gagavuzlar Derneğinin 25. Yıl kutlamaları sebebi ile İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Derneğin Genel Sekreteri Serghei Manastırlı’nın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmasını akıcı ve net bir Türkçe ile yapan Manastırlı’nın bu anları çokça paylaşıldı.

Konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Tarihçi Ümit Doğan, Arap kültürünü Türklük sananlara eleştirisini şu şekilde yöneltti:

“Gagavuz Sergey Manastırlı'nın güzel Türkçesiyle söylediklerine bakın:

"Ben bir Gagavuz'um.

Ben kocaman Türk ağacının bir dalıyım."

Lütfen paylaşalım. Arap kültürünü Türklük sananlara izletelim.”