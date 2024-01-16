Galaksi dışından yeni bir sinyal geldi. Samanyolu dışından gelen sinyalin anlamı ne?

Yeni yılda da uzay çalışmaları sürerken NASA’ya bağlı bilim insanları, ne olduğu bilinmeyen ve açıklanamayan galaksi dışı bir sinyal keşfettiğini açıkladı.

“GALAKSİMİZİN DIŞINDA VE ŞAŞIRTICIYDI”

Polly Thompson’ın haberinde yer alan bilgilere göre, ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görevli gökbilimciler, galaksimizin dışından gelen ve izah edemedikleri şaşırtıcı bir ‘sinyal’ keşfettiğini açıkladı.

Esrarengiz bir sinyalin fark edildiği sırada, Fermi Gama ışını Uzay Teleskobu’ndan elde edilen 13 yıllık verileri gözden geçiriliyordu. NASA’ya bağlı Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Francis Reddy, “Galaksimizin dışındaki şaşırtıcı ve henüz açıklanamayan bir unsurdu” ifadelerini kullandı.

EKİP BAŞKA BİR ŞEY ARADIĞI SIRADA ALTERNATİF BİR SİNYALE RASTLANILDI

Güçlü teleskoplar, çıplak gözlerin göremeyeceği, yüz milyarlarca kat daha büyük enerjik ışık patlamaları olan gama ışınlarını algılayabiliyor. Yıldızlar patladığında ya da nükleer bir patlama meydana gerçekleştiğinde ortaya çıkan bu sinyallere bilim insanları bambaşka bir şey aradığı rastladığını açıkladı.

“TESADÜFEN TESPİT EDİLDİ”

Maryland Üniversitesi ve NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde kozmolog olan Alexander Kashlinsky, ulaştıkları bulguları Amerikan Astronomi Derneği’ne sunarken, “Bu tam olarak tesadüfi bir keşif” diyerek “Gökyüzünde aradığımızdan farklı bir bölgede, aradığımızdan çok daha güçlü bir sinyal keşfettik” bilgilerini paylaştı.

KEŞFETTİKLERİ ŞEY BİR İR GAMA IŞINI DİPOLÜYDÜ

‘Kozmik mikrodalga arka plan’ ya da kısaca ‘CMB’ adıyla bilinen ilk atomları yaratmak için gereken en eski gama ışını unsurlarından birinin peşinde olan bilim insanları bir ucunun diğerinden daha sıcak ve yoğun olduğu bir ‘dipol’ yapıya sahip olarak tanımlandı.

Gökbilimciler genelde Güneş Sistemi’mizin hareketinin bu yapıyı yarattığını düşündüğünü belirtti.

Araştırmacılar benzer bir yönden gelen ve şu ana dek saptadıkları en enerjik kozmik parçacıklardan bir kısmını barındıran ve izahı olmayan bir diğer unsurun yaydığıyla neredeyse aynı büyüklükte bir sinyalin varlığını saptadı.

Goddard’dan astrofizikçi Chris Shrader, “Bir gama ışını dipolü keşfettik. Dipolün zirvesi güney göğünde yer alıyor, CBM’lerden uzaklarda ve büyüklüğü, devinimimizden beklenilenden 10 kat daha büyük” ifadelerini kullandı. Bulguların ayrıntılarını aktaran makale Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandığı belirtildi.

Bilim insanları söz konusu keşfin, 2017 yılında Arjantin’deki Pierre Auger Gözlemevi tarafından gözlemlenen kozmik bir gama ışını kaynağıyla ilişkili olabileceğini düşündüğüne değindi.

Gökbilimciler, benzer yapılar hesaba katıldığında, bu iki olgunun tanımlanamayan tek bir kaynaktan yayılmış olabileceğine inandığının altını çizdi. Esrarengiz kaynağı keşfetmeyi ya da her iki unsur hakkında da alternatif açıklamalar geliştirmeyi umduklarını belirtirken NASA’nın bu şaşırtıcı keşfi, gökbilimcilerin dipol yapısının nasıl meydana geldiğine ilişkin görüşleri teyit etmesine ya da bunlara karşı çıkmasına yardım edebileceği aktarıldı.

Araştırma makalesinin ortak yazarı Fernando Atrio-Barandela ise “CMB dipolünün büyük boyutları ve istikametiyle ilgili tartışma, bize çok erken evrende işleyen fiziksel süreçlere, muhtemelen saniyenin trilyonda birinden daha genç olduğu zamana bir bakış imkânı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.