Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi

Kaynak: İHA
Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe'ye 600 TL istedi! O taksiciye ceza kesildi

İstanbul'da turistlere yönelik taksimetre kullanımı ihlaliyle ilgili bir olay, sosyal medya aracılığıyla gündeme geldi.

Galata Köprüsü üzerinde, bir turistin Dolmabahçe Sarayı'na gitme talebine karşılık, taksimetre açmadan 600 Türk Lirası isteyen taksi şoförü, paylaşılan video kayıtları sayesinde tespit edildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, 34 TAZ 50 plakalı aracın sürücüsü H.Y., 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen bu usulsüz talebi nedeniyle belirlendi.

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İncelenen durum neticesinde, sürücü H.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca taksimetre kullanmama ve belediye çalışma izni olmadan yolcu taşıma suçlarından dolayı toplam 9 bin 574 Türk Lirası tutarında idari para cezası kesildi.

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Ayrıca, söz konusu taksiye 10 gün süreyle trafikten men cezası verilerek, halkın güvenliği ve hizmet standartlarının korunması adına önemli bir adım atıldı.

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