Galata Kulesi bir ay ziyarete kapatıldı

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kulenin 8. katı, kasım ayında yapılan çatı onarımı nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

Kulenin aleminin konservasyonu süreç içerisinde tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının zemini ve beden duvarlarında ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımının da yapılmasına karar verildi.

Çalışmalar esnasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar kuşların göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.