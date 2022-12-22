Galataport Limanı’nda su samuru sürprizi

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu’nda bulunan Galataport Limanı’nda şaşırtan görüntüler dün gece saatlerinde ortaya çıktı. Nesli tükenmekte olan ve yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adlı ‘lutra lutra’ olan su samuru, görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı gibi yüzleri de güldürdü.

Gece saatlerinde görülen su samuru bir süre sonra tekrar iskelenin altına girerek gözden kayboldu. Su samurunun göründüğü o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.