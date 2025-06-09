Galatasaray 10 numarasını Hırvatistan'da buldu

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Muslera ve Mertens'le vedalaşan, Osimhen'den de olumlu yanıt alamayan sarı kırmızılılarda transferde öncelikli mevkiler kaleci, orta saha ve forvet.

Galatasaray'ın Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu için aradığı yeteneği Hırvatistan'da bulduğu iddia edildi. Dinamo Zagreb forması giyen ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Martin Baturina için sarı-kırmızılı kulübün teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Hırvat ekibinin 22 yaşındaki genç yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, Baturina ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Zagrep formasıyla 45 maça çıkan Baturina, 6 gol, 12 asist ile oynadı. Genç yıldızın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.