Galatasaray 13. haftayı lider tamamladı

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 yendi, zirvedeki yerini korudu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray 13. haftayı lider tamamladı

Galatasaray Petrol Ofisi; Turkcell Kadınlar Süper Ligi 13. hafta maçında deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı.

Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini 16. dakikada Ruth Kipoyi ve 21. dakikada Ecem Esen attı.

Ev sahibi Karadeniz Ereğli Belediyespor'un tek sayısını ise 5. dakikada Sandra Nabweteme kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürürken, Karadeniz Ereğli Belediyespor 13 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta evinde 1207 Antalyaspor'u konuk ederken, Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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