Galatasaray 2'de 2 yaptı. Konyaspor ilki yaşadı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray, rakibini 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sahada 83 dakika kalan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

KONYASPOR'DAN İLK MAĞLUBİYET

İlk hafta maçında Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, bu maçı da 2-1 kazandı ve ligde 2'de 2 yaptı.

Konyaspor ise ikinci hafta maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.