Galatasaray 3-1 yenilerek elendi

Kaynak: AA
Galatasaray 3-1 yenilerek elendi
Sarı kırmızılı takım yarı finalde pes etti.

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Halkbank'a kendi sahasında 3-1 yenildi.

Sarı kırmızılı takım ilk maçı da kaybetmişti.

Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı,
Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay
Durmaz, Mijailovic)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25

Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)

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