Galatasaray 3 ayrılığı resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray 3 ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen 3 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Galatasaray Ekmas, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya elenmişti.

Sarı-Kırmızılı ekipte yeni sezonun planlaması yapılmaya başlandı.

Bu doğrultuda İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yola devam edilmeme kararı alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

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