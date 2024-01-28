Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1

Ayşe Eser Kuşata
Galatasaray: 7 Gaziantep FK: 1
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarın Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK’yi RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle averaj farkıyla 2. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

10. RANDEVU
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig’de bugüne kadar 9 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1’i hükmen olmak üzere 7 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar sadece 1 kez galip geldi. 1 maç da eşitlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol kaydederken, Gaziantep FK 9 gol buldu.
Ligin ilk devresinde Gaziantep’te yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazandı.

SON 10 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor’u yenerken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN EKİBİ
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon savunmada da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 maçta kalesinde sadece 13 gol görerek ligde en az gol yiyen ekip oldu. Cimbom, bu maçların 11’inde de kalesini gole kapattı.

EVİNDE 28 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig’de evinde en son geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra evinde oynadığı 28 lig maçında 26 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Aslan, bu sezon ligde evinde oynadığı 11 maçı da kazandı. Cimbom, Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybeden tek takım.

KEREM AKTÜRKOĞLU SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray’ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu son maçlarda takımına büyük katkı sağlıyor. Aktürkoğlu, son oynadıkları Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarında toplam 4 gol atarak galibiyetlerin mimarı oldu. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig’de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve eleme maçlarında 3 olmak üzere toplam 12 gol kaydetti.

DAVINSON SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA
Galatasaray’da, Gaziantep FK maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında. Bu iki oyuncu sarı kart görürse 24. haftada deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlıkları, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldıkları için kadroda yok.

OKAN BURUK: 4 MARIUS SUMUDICA: 2
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda Buruk, Akhisarspor ve Başakşehir’i, Sumudica da Kayserispor ve Gaziantep FK’yı çalıştırdı. Okan Buruk’un takımları 4 kez galip gelirken, Sumudica’nın takımları 2 kez kazandı, 1 maç da beraberlikle bitti.

MAÇI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
Galatasaray - Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler. Kardeşler’in yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar. Maçın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu.

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