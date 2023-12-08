Galatasaray Adana Demirspor maçında penaltı Fenerbahçe Karagümrük maçında değil

Galatasaray Adana Demirspor maçında verilen penaltı Fenerbahe Karagümrük maçını akıllara getirdi. Sosyal medyada yorum yağdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Adana Demirspor maçında penaltı Fenerbahçe Karagümrük maçında değil

Galatasaray Adana Demirspor maçında ilk yarının son anlarında Yusuf Sarı'nın çevirdiği top ceza alanında yerdeki Nelsson'un kolundan döndü.

Hakem Abdulkadir Bitigen VAR uyarısı üzerine oyunu durdurdu. Pozisyonu kenara giderek izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Bu karar üzerine akıllara Fenerbahçe-Karagümrük maçı geldi.

Süper Lig'in 13. haftasındaki maçın 54. dakikasında Güven Yalçın'ın şutunda top ceza alanında yerdeki Samet Akaydin'ın koluna çarparak kornere gitti.

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Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaraylılar iki pozisyonda ayrı kararlar verildiğini belirterek sosyal medyada adeta isyan etti.

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