Galatasaray Adana'da gövde gösterisi yaptı. 5 gollü şov

Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'in 4. hafta maçında Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla devirdi, moral buldu.

Galatasaray'da gol perdesini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. 18. dakikada bu kez Semih Güler kendi ağlarını havalandırdı, fark 2'ye çıktı.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz ile skor 3-0'a gelirken, 37'de Dries Mertens şık bir vuruşla Galatasaray'ı 4-0 öne geçirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip dakikalar 60'ı gösterdiğinde Abdülkerim Bardakçı ile 5-0'ı yakaladı.

66'da Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında Muslera gole izin vermedi. Ancak 79'da bir kez daha penaltı kazanan Adana Demirspor'da bu kez topun başına geçen Gravillon maçın sonucunu ilan etti: 1-5.

Bu sonuçla 1 maçı eksik Galatasaray puanını 9'a çıkarıp, ikinci sıraya yükseldi.

4 maçtan 1 puan çıkaran Adana Demirspor ise son sıraya demir attı.

Süper Lig milli ara nedeniyle tatile girdi.

Galatasaray 5. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Adana Demirspor ise Antalya deplasmanında boy gösterecek.