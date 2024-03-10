Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu

Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. Hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin deplasmanda Çukurova Belediyesi ile karşılaştı.
Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar ev sahibini 3-0 (25-15, 25-19, 25-13) mağlup etti.
Bu galibiyet ile birlikte puanını 37’ye çıkaran Galatasaray Daikin 6. Sıradaki yerini korurken 26 puanda kalan Çukurova Belediyesi maç fazlasıyla Beşiktaş’ın 1 puanla üstünde 9. sırada yer aldı.
26. haftada Galatasaray Muratpaşa deplasmanına Çukurova Belediyesi Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.
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