Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu

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Galatasaray Adana'dan 3-0'lık galibiyetle döndü. Beşiktaş'a gün doğdu
Çukurova Belediyesi'ne konuk olan Galatasaray Daikin setlerde 3-0 galip geldi.

Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. Hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin deplasmanda Çukurova Belediyesi ile karşılaştı.

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Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar ev sahibini 3-0 (25-15, 25-19, 25-13) mağlup etti.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 37’ye çıkaran Galatasaray Daikin 6. Sıradaki yerini korurken 26 puanda kalan Çukurova Belediyesi maç fazlasıyla Beşiktaş’ın 1 puanla üstünde 9. sırada yer aldı.

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26. haftada Galatasaray Muratpaşa deplasmanına Çukurova Belediyesi Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

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