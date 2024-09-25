Galatasaray Avrupa Ligi'ne harika başladı

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar Yunan ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba (KK) 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. PAOK’un tek golü ise 67. dakikada Konstantelias’tan geldi.

Bu galibiyet ile birlikte temsilcimiz yeni formatta düzenlenen UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyet ile başladı.

Galatasaray’ın bir sonraki rakibi Rigas FS olacak. PAOK ise FCSB (Steaua Bükreş) ile karşılaşacak.