Galatasaray, AZ Alkmaar maçı mesaisini tamamladı

Kaynak: İHA
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı mesaisini tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla bitirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde AZ Alkmaar müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

İdmanda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

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