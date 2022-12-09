Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya'da

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ekonomik sıkıntıların altını çizen Dursun Özbek, "Galatasaray, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda. Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok. Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok. Ben bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım. Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek" dedi.

''RONALDO YARIN FLORYA'DA''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ronaldo ile ilgili gelen soruya ise, "Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım." dedi.