9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya'da

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Transfer hakkında da konuşan Özbek, Ronaldo sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Dursun Özbek, "Ronaldo Florya'ya geliyor" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:18
Takip Et

Galatasaray Başakanı Özbek'ten ilginç transfer yorumu

Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya'da
+
Aa
-

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ekonomik sıkıntıların altını çizen Dursun Özbek, "Galatasaray, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda. Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok. Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok. Ben bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım. Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek" dedi.

''RONALDO YARIN FLORYA'DA''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ronaldo ile ilgili gelen soruya ise, "Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı! Debisi yüzde 50 düştü
﻿Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı! Debisi yüzde 50 düştü
﻿Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı! Debisi yüzde 50 düştü
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu 
﻿65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu 
﻿65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu 
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geleceği Şekillendirmek'' Forumu'nda konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geleceği Şekillendirmek'' Forumu'nda konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geleceği Şekillendirmek'' Forumu'nda konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.