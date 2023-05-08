Galatasaray Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu. Kritik atama

Galatasaray ile Başakşehir arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi açıklandı.
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Maçın VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı duyuruldu.
Galatasaray'ın bu akşam Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.
Galatasaray ile Başakşehir arasında bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi açıklandı.
Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Maçın VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı duyuruldu.