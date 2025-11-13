Galatasaray'da CV Enerji ile forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni düzenledi. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Dursun Özbek ve Başkan vekili Abdullah Kavukçu transfer dönemine, sponsorluklar, Süper Kupa maçına, mağazacılık ve bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu.

SPOR SALONU RUHSATI ALINIYOR

Galatasaray Başkanı Özbek, Rams Park Stadyumu'nun yanında bulunan 62 dönüm arazinin uzun süre kullanılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sözleşme yaptıklarını söyledi. Özbek, "Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşa faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz" dedi.

SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN ŞANLIURFA ÖNERİSİ

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1. dakikada sarı lacivertlilerin sahadan çekilmesi nedeniyle yarım kalan karşılaşmayı hatırlatan Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için öneri geldi. Galatasaray Başkanı şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da eksik kalan Kupa Finali hikayesini tekrar yazabiliriz. Federasyondan böyle bir teklif gelirse ben sıcak bakıyorum. Değerli Şanlıurfalı futbolseverleri memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından da önemli."

'BAHİSTE CEZA LAZIM AMA...'

Dursun Özbek, bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Galatasaray futbolcusu Eren Elmalı içinse şu açıklamayı yaptı: "Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi bir disiplinde madde var. Buna bağlı olarak TFF, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Buna bağlı olarak harekete geçti. Galatasaray Spor Kulübü, bu faaliyete destek verdi, her zaman da verecek. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliği konusunda dikkatli olmak lazım. Bizdeki canlı örnek Eren kardeşimiz. Eren, yaklaşık 5 seneye yakın zaman önce yapmış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri faaliyeti yok, kendi takımıyla ilgili de oynamamış. Fiilin etkisi, her seviyede aynı değil. Onun için federasyonun hassas olacağını düşünüyorum. Elbette ceza almaları lazım, cezanın fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.

'GALATASARAY'A HERKES GAYRİMENKULCU DİYORDU'

Başkan vekili Abdullah Kavukçu da Galatasaray'ın enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geldiğini söyledi. Kavukcu, "Daha önce herkes Galatasaray'a gayrimenkulcu diyordu. Galatasaray, mutlaka gelirlerini artırması, kalıcı gelirler sağlaması lazım. Galatasaray enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden bir tanesiyiz. Bugün 100 megawatt'ta yıllık 10 milyon Euro gelir getiriyor. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bu vizyonla Galatasaray'a yıllık çok ciddi miktarda kalıcı getir getireceğiz. Sponsorluğun bir bedeli var ama devamında da kazanacağımız bir alan oldu" dedi.

'TRANSFERDE GİDENLERİ KONUŞUN'

Abdullah Kavukcu kış döneminde transferler hakkında ise şunları söyledi: "Transferde sadece gelenler konuşuldu. Satılanlar ve gidenler hiç konuşulmadı. Gidenler, maaşlarıyla birlikte 50 milyon euro'ya ulaştı satışımız. Sözleşmeleri devam eden ve belki de ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Şu an konuşmadık. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var."