Galatasaray Bayern Münih, Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo Glimt Beşiktaş maçları şifresiz

Kulüplerimizin Avrupa maçlarını şifreli olarak yayınlayan EXXEN'den açıklama geldi.

EXXEN’in açıklaması şu şekilde:



"Exxenspor’a 24 Ekim tarihine kadar üye olan herkes 14 gün boyunca tüm maçları bedava izleme fırsatını yakalayacak.



Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray-Bayern Münih, Konferans Ligi’nde Fenerbahçe-Ludogorets ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve ayrıca Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Lig maçları dahil birbirinden heyecanlı tüm karşılaşmalar 14 gün boyunca Exxen’den bedava izlenebilecek."



EXXEN'in bu açıklamasıyla üç temsilcimizin de Avrupa kupalarındaki maçlarının şifresiz yayınlanması anlamına geliyor.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Ligi maçları da 14 gün boyunca EXXEN’de şifresiz ekrana gelecek.