Galatasaray-Beşiktaş derbisine damga vuran kırmızı kart pozisyonları

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisine kırmızı kart pozisyonları damga vurdu.

Maçın 34. dakikasında Vaclav Cerny'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Rafa Silva, kaleye giderken Davinson Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Sanchez, hakem Yasin Kol tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karar, hakem otoriteleri tarafından bariz gol şansı engellendiği için doğru bulundu.

39. dakikada ise maçta gerginlik yaşandı. İki mücadelede Galatasaraylı Victor Osimhen yerde kalırken, hakem taç kararı verdi.

Ayağa kalkan Osimhen, Jurasek'in ayağına bastı, sonrasında ise Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı. İki takım oyuncularının da dahil olmasıyla gerginlik büyüdü.

Hakem Yasin Kol, Emirhan ve Osimhen ile kalesini terk ederek tartışmaya dahil olan Mert Günok'a sarı kart gösterdi.

Ancak hakem otoriteleri Osimhen, Jurasek'e vurduğu ve Emirhan'ın boğazını sıktığı için kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.