Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Türkiye Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, bu yıl 51'inci kez düzenlenecek olan Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa için geri sayım başladı!

Finalin tarihleri 3 ve 4 Ağustos olarak belirlendi ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Finalin yapılacağı stadyum ise Haziran ayının sonlarına doğru ilan edilecek.

Galatasaray ve Beşiktaş, Ağustos ayını Süper Kupa heyecanıyla açacak ve 9 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in startını verecekler.

Ardından ayın 3. ve 4. haftalarında Avrupa kupalarının play-off turu mücadeleleri başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren mücadele ederken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuyla sahne alacak.

İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR:

Galatasaray 17

Trabzonspor 10

Beşiktaş 9

Fenerbahçe 9

Akhisar 1

Konyaspor 1

Göztepe 1

MKE Ankaragücü - 1

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