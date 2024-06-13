Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Süper Kupa için geri sayım başladı!

Finalin tarihleri 3 ve 4 Ağustos olarak belirlendi ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Finalin yapılacağı stadyum ise Haziran ayının sonlarına doğru ilan edilecek.

Galatasaray ve Beşiktaş, Ağustos ayını Süper Kupa heyecanıyla açacak ve 9 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in startını verecekler.

Ardından ayın 3. ve 4. haftalarında Avrupa kupalarının play-off turu mücadeleleri başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren mücadele ederken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuyla sahne alacak.

İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR:

Galatasaray 17

Trabzonspor 10

Beşiktaş 9

Fenerbahçe 9

Akhisar 1

Konyaspor 1

Göztepe 1

MKE Ankaragücü - 1