Galatasaray Beşiktaş maçının tarihi açıklandı

Süper Kupa için geri sayım başladı!
Finalin tarihleri 3 ve 4 Ağustos olarak belirlendi ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Finalin yapılacağı stadyum ise Haziran ayının sonlarına doğru ilan edilecek.
Galatasaray ve Beşiktaş, Ağustos ayını Süper Kupa heyecanıyla açacak ve 9 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in startını verecekler.
Ardından ayın 3. ve 4. haftalarında Avrupa kupalarının play-off turu mücadeleleri başlayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren mücadele ederken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuyla sahne alacak.
İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR:
Galatasaray 17
Trabzonspor 10
Beşiktaş 9
Akhisar 1
Konyaspor 1
Göztepe 1
MKE Ankaragücü - 1
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