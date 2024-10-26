Galatasaray Beşiktaş mesaisini sürdürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray Beşiktaş mesaisini sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlaydı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray Beşiktaş mesaisini sürdürdü

Galatasaray Beşiktaş mesaisini sürdürdü

Galatasaray Beşiktaş mesaisini sürdürdü

Son Haberler
Kaza araç kamerasında
Kaza araç kamerasında
Çanakkale'de 2 yılda 277 orman yangını çıktı
Çanakkale'de 2 yılda 277 orman yangını çıktı
Müge Anlı'da oğlunu arıyordu! Evinde ölü bulundu
Müge Anlı'da oğlunu arıyordu! Evinde ölü bulundu
Yolcu otobüsünde faciadan dönüldü
Yolcu otobüsünde faciadan dönüldü
Bursa'da silahlı kavga
Bursa'da silahlı kavga