Galatasaray Beşiktaş'a ilki yaşattı. Taraftar mest oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın son maçında Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Ekmas'ı ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk Sarı-Kırmızılı ekip 77-76'lık skorla kazanmayı başardı. Galatasaray Ekmas bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet'e bu sezon ligde iç sahadaki ilk yenilgisini yaşattı.

Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu ev sahibinin 21-19'lük üstünlüğü ile bitti. Soyunma odasına Galatasaray Ekmas 40-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Sarı-Kırmızılı ekibin 10 sayılık avantajı vardı: 50-60. Son saniyeye kadar büyük heyecanın yaşandığı maçı Galatasaray Ekmas 1 sayı farkla (76-77) kazanmayı başardı.

Galatasaray 28 maç sonunda 14 galibiyete ulaşırken Beşiktaş Emlakjet 19 galibiyette kaldı.