Galatasaray Beşiktaş'a ilki yaşattı. Taraftar mest oldu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray Beşiktaş'a ilki yaşattı. Taraftar mest oldu
Galatasaray Ekmas, Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda devirdi, rakibine bu sezon ligdeki ilk iç saha yenilgisini yaşattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın son maçında Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Ekmas'ı ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk Sarı-Kırmızılı ekip 77-76'lık skorla kazanmayı başardı. Galatasaray Ekmas bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet'e bu sezon ligde iç sahadaki ilk yenilgisini yaşattı.

Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu ev sahibinin 21-19'lük üstünlüğü ile bitti. Soyunma odasına Galatasaray Ekmas 40-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Sarı-Kırmızılı ekibin 10 sayılık avantajı vardı: 50-60. Son saniyeye kadar büyük heyecanın yaşandığı maçı Galatasaray Ekmas 1 sayı farkla (76-77) kazanmayı başardı.

Galatasaray 28 maç sonunda 14 galibiyete ulaşırken Beşiktaş Emlakjet 19 galibiyette kaldı.

whatsapp-image-2024-04-22-at-21-06-41.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-21-04-17.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-21-03-17.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-21-01-14.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-20-58-38.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-20-57-58.jpeg

whatsapp-image-2024-04-22-at-20-56-56.jpeg

İlgili Haberler
Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı
Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu
İsmail Kartal'ın hesabı şaştı. Yaptığı açıklama ağızları açık bıraktı
Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması 'Anti Fenerbahçe lobisi Fenerbahçe'yi katletti'
Fenerbahçe'yi İsmail Kartal yaktı
Son Haberler
Tramvayların önüne hava yastığı montajı yapılacak Video
Tramvayların önüne hava yastığı montajı yapılacak
Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı Spor
Erman Toroğlu Sivas'ın kazandığı penaltıdaki detayı ortaya çıkardı. 'Herkes yanılıyor' diyerek anlattı
Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor Teknoloji
Yapay zeka ile F-16 pilotu arasında it dalaşı. Tüm dünya kimin kazandığını soruyor
Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi Gündem
Esenyurt’ta kayan kamyon 11 araca çarpıp, pideci dükkanına girdi
Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu Spor
Rıdvan Dilmen zor anlar yaşadı. Canlı yayında kalbi duracak gibi oldu
Yunus Emre Enstitüsü, Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini gerçekleştirdi Kültür Sanat
Yunus Emre Enstitüsü, Moldova'da "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagavuz Diyarı" projesini gerçekleştirdi
Freni boşalan kamyon 11 araca çarpıp 'pert' etti Gündem
Freni boşalan kamyon 11 araca çarpıp 'pert' etti