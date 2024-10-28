Galatasaray Beşiktaş'ı stoperi ve golcüsüyle yıktı. Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Beşiktaş'ı Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın tek golünü 90+3'de Ernest Muci attı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

RAMS Park'ta oynanan derbi maçını 2-1 Galatasaray kazandı. Karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada Davinson Sanchez’den geldi. Sanchez duran toptan gelen topa iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde 29 ekim kutlaması

Karşılaşmanın ikinci golü Victor Osimhen’den geldi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Gabriel Sara’nın pasıyla buluşan Osimhen topu ağlara göndererek arayı açtı. 90+4. Dakikada topu ağlara gönderen Ernest Muçi ile Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GALATASARAY NAMAĞLUP TEK TAKIM

Derbi maç ilk 9 hafta sonunda Süper Lig'de namağlup 2 takımı karşı karşıya getirdi. Galatasaray maçı kazanarak namağlup serisini devam ettiren tek takım oldu.