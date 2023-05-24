Galatasaray Beşiktaş’ın eski yıldızına talip oldu

Sezon sonunda iki sol beki ile yollarını ayırmaya karar veren Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş’ın eski yıldızı Rıdvan Yılmaz’a talip oldu.

Galatasaray Beşiktaş’ın eski yıldızına talip oldu

Gelecek sezon planlamalarını sürdüren ve bu doğrultuda iki sol beki, Emre Taşdemir ve Sam Adakugbe ile yollarını ayırmaya karar veren Sarı-kırmızılı ekip yabancı kuralının da etkisiyle Rangers’da istediğini bulamayan eski Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz’a talip oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK
Önümüzde ki günlerde İskoçya ekibi ile masaya oturması beklenen Galatasaray’ın bu transferi 1-2 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ile bitirmesi bekleniyor.

SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında İskoç ekibine katılan genç yıldız bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi.

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