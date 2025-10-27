Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında dün oynanan mücadelede Galatasaray, RAMS Park’ta Göztepe'yi konuk etti.

Göztepe 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti. 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla resmi maçlara evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a mağlup mağlup olan Cimbom, bu maçın ardından Süper Lig’de 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray bu süreçte 23 galibiyet, 8 beraberlik aldı.