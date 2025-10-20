Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak. Maça İngiliz İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Video yardımcı hakem olarak (VAR) İskoçya'dan Andrew Dallas, asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak da Hollanda'dan Clay Ruperti görev yapacak.

TÜRK TAKIMLARININ 12 MAÇINI YÖNETTİ

Michael Oliver'in yönettiği maçlarda Türk takımları 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Oliver'in yönettiği maçlarda Türk kulüpleri ve milli takımların aldığı sonuçlar şöyle:

-07.09.2025 | Türkiye - İspanya: 0-6

-16.03.2023 | Fenerbahçe - Sevilla: 1-0

-16.08.2022 | Kopenhag - Trabzonspor: 2-1

-24.03.2021 | Türkiye - Hollanda: 4-2

-29.08.2019 | Trabzonspor - AEK: 0-2

-21.02.2019 | Zenit - Fenerbahçe: 3-1

-03.10.2018 | Porto - Galatasaray: 1-0

-14.03.2018 | Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3

-16.03.2017 | Beşiktaş - Olympiakos: 4-1

-18.02.2016 | Galatasaray - Lazio: 1-1

-12.06.2015 | Kazakistan - Türkiye: 0-1

-20.07.2013 | Sırbistan U19 - Türkiye U19: 2-1