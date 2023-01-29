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Galatasaray Çağdaş Faktoring fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-60 yendi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:07
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Galatasaray Çağdaş Faktoring fırtına gibi esti

Galatasaray Çağdaş Faktoring fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-60 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Can Mavisu, Yarkın Keskin, Sabri Gündüz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 4, Pelin Derya Bilgiç 12, McCowan 16, Nacickaite 8, Stevens 9, Tuğçe Canıtez 14, Meltem Yıldızhan 17, Prince 7, Devran Tanaçan 2, Miray Balotu 2, Merve Uygül, Simge Tokmak

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Prince 19, Slocum 7, Büşra Akbaş 6, Egle 14, Gizem Başaran 6, Büşra Akgün 5, Eda Şahin 3

1. Periyot: 23-10

Devre: 52-22

3. Periyot: 78-47

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