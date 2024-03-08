Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de 29. hafta lider Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemiBahattin Şimşek.

Sarı kırmızılı takım ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda tek golle yenmişti.

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da ise ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine yok.

Yine sakat olan Dal Varesanovic'in ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Barış Alper, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un 11'i de şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Akintola, Minchev.