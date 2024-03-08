Şansal Büyüka 'Şimdiden yazmış olayım' diyerek açıkladı. Oosterwolde'nin veda golü

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Şansal Büyüka 'Şimdiden yazmış olayım' diyerek açıkladı. Oosterwolde'nin veda golü
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka, Union Saint Gilloise ağlarına muhteşem bir gol atan Oosterwolde için müthiş bir iddia ortaya attı.

Oosterwolde'nin attığı kariyerinin ve Avrupa kupalarında gecenin en iyi golü, Fenerbahçe’ye veda golüdür…
Dakika 83… Kendi ceza alanı üstünde topu kapacaksın…
Dzeko'ya vereceksin, alacaksın…
O dakikada tam 80 metre depar atacaksın…
Bütün rakipleri peşine takacaksın…
Topla gitmene rağmen topsuz koşan rakibine yakalanmayacaksın…
Kaleci ile karşı karşıya kalacaksın…
O depardan sonra müthiş akıllı bir vuruş yapacaksın…
Ve golü atacaksın…
Avrupalı aptal değil…
Bu golü hafızasına almıştır…
Öyle bir gol ki; Bu golle Oosterwolde Avrupa biletini cebine, Fenerbahçe 20-25 milyon Euro'yu kasasına koymuştur…
Şimdiden yazmış olayım...

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