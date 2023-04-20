Galatasaray cephesinden flaş Icardi gelişmesi

Galatasaray'da gollerini atmaya devam eden Mauro Icardi'yi Sarı Kırmızılılar, bırakmak istemiyor.

Galatasaray cephesinden flaş Icardi gelişmesi

Şampiyonluk yolunda Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da, transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yapılacak takviyelerin yanı sıra, takımda kiralık olarak forma giyen isimler için de görüşmelerine devam ediyor.

PSG İLE TEMASLAR HIZLANDI
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yi kadroda tutmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile temaslarını hızlandırdı. Taraftarlarla da iyi ilişkileri olan Icardi'nin, sarı kırmızılı takımda kalmak istediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta, 14 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL
Diğer yandan, Mauro Icardi'nin sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenildi. Alanya deplasmanında sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Arjantinli'nin, Fatih Karagümrük maçında görev yapması bekleniyor.

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