Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos’u konuk etti.

YARI FİNALDE İTALYAN RAKİP

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada 25-13, 20-25, 22-25, 25-9 ve 15-8’lik setler sonunda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılar, CEV Challenge Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Daikin yarı finalde İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımıyla karşılaşacak.