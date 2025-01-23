Galatasaray Daikin yarı finalde

Kaynak: DHA
Galatasaray Daikin yarı finalde

Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Olympiakos’u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos’u konuk etti.

YARI FİNALDE İTALYAN RAKİP

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada 25-13, 20-25, 22-25, 25-9 ve 15-8’lik setler sonunda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılar, CEV Challenge Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Daikin yarı finalde İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımıyla karşılaşacak.

Son Haberler
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"
Yanan Grand Kartal Otel'in itfaiye raporu ortaya çıktı
Yanan Grand Kartal Otel'in itfaiye raporu ortaya çıktı
Ahmed Kutucu imzayı attı formayı giydi
Ahmed Kutucu imzayı attı formayı giydi
Mourinho VAR hakeminden şikayet etti!
Mourinho VAR hakeminden şikayet etti!
CHP’lileri topyekun milli mücadeleye çağırıyorum
CHP’lileri topyekun milli mücadeleye çağırıyorum