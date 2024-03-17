Galatasaray deplasmanda kaybetti. Mağlubiyete en çok Fenerbahçe üzüldü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Halkbank ile karşılaştı.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar ev sahibine 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) mağlup oldu.
Bu galibiyet ile birlikte puanını 71’e çıkaran Halkbank Fenerbahçe’nin önünde liderliğini korurken 50 puanda kalan Galatasaray 4. Sırada yer aldı.
26. haftada Galatasaray Ziraat Bankkart'a konuk olurken Halkbank ise en yakın takipçisi Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.
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