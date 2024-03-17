Galatasaray deplasmanda kaybetti. Mağlubiyete en çok Fenerbahçe üzüldü

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Galatasaray deplasmanda kaybetti. Mağlubiyete en çok Fenerbahçe üzüldü
Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Halkbank en yakın takipçisini Fenerbahçe ile puan farkını koruyarak haftayı lider kapattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Halkbank ile karşılaştı.

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TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar ev sahibine 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) mağlup oldu.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 71’e çıkaran Halkbank Fenerbahçe’nin önünde liderliğini korurken 50 puanda kalan Galatasaray 4. Sırada yer aldı.

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26. haftada Galatasaray Ziraat Bankkart'a konuk olurken Halkbank ise en yakın takipçisi Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

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