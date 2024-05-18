Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de can sıkan gelişme. İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı

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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de can sıkan gelişme. İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı
Fenerbahçe'de yaşanan son dakika sakatlığı Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'ı zora soktu.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

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Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Cengiz'in yanı sıra İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de derbide forma giyemeyecek.

Bu gelişme sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın planları alt üst oldu. Tecrübeli hoca; sahada 3 Türk bulundurma zorunluluğu nedeniyle ne yapacağını şaşırdı.

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İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda sağ kanatta Cengiz Ünder oynuyordu. Yarınki derbide Cengiz de olmayacağı için İsmail Kartal bu pozisyonda kime görev vereceğini kara kara düşünmeye başladı.

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İsmail Kartal'ın ilk planı Mert Hakan Yandaş'a şans vermek. Böylece Ferdi, Çağlar ve Mert Hakan ile birlikte sahada 3 Türk olacak. Bu karar sonrası Szymanski'nin sağ kanada kaydırılıp, forvet arkasına Mert Hakan'ın monte edilmesi bekleniyor.

İsmail Kartal'ın aklındaki ilk 11 şöyle: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

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