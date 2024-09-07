Galatasaray efsanesinin Hakim Ziyech isyanı

Galatasaray’ın eski kaptanı ve efsane oyuncularından Sabri Sarıoğlu, Fransız basınına verdiği röportajda, sarı-kırmızılı takımın geleceği merak edilen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sabri Sarıoğlu, Ziyech’in Galatasaray’da daha fazla özgüvene ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kendisi de Galatasaray forması giyerken Ziyech’in karakterine sahip birçok oyuncuyla oynadığını belirten Sarıoğlu, Ziyech’in yetenekli olduğunu ancak takdir edilmemiş hissetmesi durumunda özgüveninin sarsılabileceğini ifade etti.

Ziyech’in Galatasaray’dan ayrılmaması gerektiğini düşünen Sarıoğlu, "Kendine olan güvenini yeniden kazandırılırsa takıma önemli katkılar sağlayabilir" yorumunu yaptı.

Sabri Sarıoğlu, Young Boys maçında Ziyech’in devre arasında oyundan alınmasını da yorumlayıp, "Young Boys maçında Ziyech, devre arasında oyundan alındı çünkü Okan Buruk, onun formda olmadığını düşünüyordu. Bana göre o gün tüm takım iyi gününde değildi" ifadesini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Ziyech, henüz skor katkısı yapamadı. Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında ise kulübede bekledi. Hakim Ziyech bir süedir Katar ekipleriyle görüşme halinde. Faslı futbolcu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını silmişti.

Galatasaray, sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonunu kullandığı 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ziyech’in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

Bu arada Fas Milli Takımı’nda 62 maçta süre alan Ziyech, bu müsabakalarda 23 gol attı.