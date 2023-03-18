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Galatasaray Emlak Konut karşısında zorlanmadı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Emlak Konut ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:38
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Galatasaray Emlak Konut'u mağlup etti

Galatasaray Emlak Konut karşısında zorlanmadı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 90-68 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 18, Prints 9, Pelin Derya Bilgiç 12, McCowan 26, Stevens 11, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 7, Simge Tokmak, Miray Balotu 2, Merve Uygül, Devran Tanaçan

Emlak Konut: Lavender 17, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 3, Fields 21, Walker 5, Merve Arı 4, Harika Gözde Eldaş 2, Melek Selçok 3, Berfin Sertoğlu, Eda Balkan 5, Emel Sığırcı 2

1. Periyot: 23-18

Devre: 45-39

3. Periyot: 71-51

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