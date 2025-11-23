Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi. Sarı-kırmızılılarda Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını attı. ABD'li oyuncu attığı 22 sayıyla da maçın en skorer basketbolcusu oldu.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Erokspor'a karşı oynadı. Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına çıktı.