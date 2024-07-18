Galatasaray fark attı. Batshuayi şov yaptı

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Galatasaray fark attı. Batshuayi şov yaptı

Galatasaray, Trecin ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazanırken yeni transfer Batshuayi güzel futbolunu 1 gol 2 asistle taçlandırdı.

Galatasaray, Avusturya’da Trencin ile karşılaştığı hazırlık maçını 4-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi attı.

Yeni transfer Batshuayi, başarılı bir performans sergilerken sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı, Mertens ve Ziyech'e de asist yaptı.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Avusturya kampının ilk etabını tamamladı ve Türkiye’ye dönecek.

İkinci etap için 22 Temmuz’da yine Avusturya’ya gidecekler.

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