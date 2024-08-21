Galatasaray geri döndü. Batshuayi'den 6 dakikada 2 gol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys deplasmanında mücadele ediyor.

Karşılaşmaya kabus gibi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılı ekip, 3 ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'nun golleriyle 2-0 geriye düştü.

İlk yarıyı bu şekilde tamamlayan Galatasaray'ı hayata döndüren isim Michy Batshuayi oldu. 66. dakikada Jelert'in yerine oyuna giren Belçikalı yıldız topla ilk buluşmasında skoru 2-1'e getirdi.

Bu golden 6 dakika sonra Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız futbolcu ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşla kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.

Ancak bu gol sonrası son anlarda Abdülkerim'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği VAR ile tespit edildi.

Young Boys kazandığı penaltı sonrası 3-2 üstünlüğü yakaladı.