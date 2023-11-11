Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam Mersin'de Hatayspor'la karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de 12. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Şampiyonlar Lig'nde çarşamba günü Bayern Münih'le deplasmanda oynayan sarı kırmızılı takım rakibine şanssız bir şekilde mağlup olmuştu.

Ligde ise üst üste kazanan Galatasaray, galibiyet serisine devam etmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi. Sadece sakatlığı nedeniyle Icardi'nin durumunu maç öncesi belli olacak. Icardi'nin oynamaması durumunda yerine Barış Alper görev yapacak. Kaleci Muslera'nın ise dirseğindeki problem nedeniyle tıpkı Bayern Münih deplasmanında olduğu gibi iğne tedavisiyle forma giyeceği öğrenildi.

Hatayspor'da ise sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi (Barış Alper).

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 11'i de şu şekilde:

Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Aabid, Görkem, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov.

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