Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de yeni sezon bu akşam başlıyor. Sezonun ilk maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman.

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11 kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış, Mertens, Ziyech, Icardi.

Hatayspor da maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat, sahaya şu 11'i sürmeye karar verdi:

Erce, Kamil Ahmet, Recep, Guy-Marcelin, Cemali, Chandrel, Diack, Görkem, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo.