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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler. Galatasaray için beklenmedik benzetme

Kasımpaşa'yı yenerek yenilmezlik serisini sürdüren Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir yorum geldi. Şampiyonluk yarışına da değinen Dilmen, "Fenerbahçe kazansa da yakalayamıyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:57
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Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri üzecek sözler. Galatasaray için beklenmedik benzetme
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Rıdvan Dilmen'in ligde üst üste 14 maç kazanan Galatasaray ve rakibi Fenerbahçe için ilnginç bir yorumda bulundu.

Dilmen, "İdeal kadroda olmayan Mata, Manchester United'dan gelmiş. Orta saha oyuncuları Roma'dan, forveti PSG'den gelmiş. 6 puan farktan sonra psikolojik üstünlüğü de aldılar. F.Bahçe kazansa da yakalayamıyor" diye konuştu.

PUAN FARKI

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yakaladığı seri ve ligdeki puan farkıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

Galatasaray 6 puan farkı yakaladığı gün psikolojik üstünlüğü eline almıştı. O gün bugündür de ilk Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe'nin son 6 maçta 4 deplasmanı olmasına rağmen ve 5 galibiyet çıkarmasına rağmen yakalayamıyor Galatasaray'ı.

"YEDEK MANCHESTER, ORTA SAHA ROMA, FORVET PSG"

Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Orta sahası İtalya'dan geldi. Devre arası Roma'dan Zaniolo kanada transfer edildi. Forveti PSG'den Icardi. İdeal kadroda olmayan Juan Mata'nın son oynadığı takım ise Manchester United. Performans + tecrübe + özgüven.

Bu ülkeye birçok büyük kaleci geldi ancak kulüp kariyerlerine baktığım zaman; Muslera öne çıkıyor.

Adekugbe, N'Sakala'nın benzeri. Savunma olarak fena değil ama Galatasaray gibi bir takım için ideal sol bek değil."


 

 

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