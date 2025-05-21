Galatasaray iddiaları vardı! Dries Mertens'ten Kevin De Bruyne sözleri

Galatasaray ile üst üste 3. şampiyonluğunu yaşayan ve takımdaki geleceği henüz netleşmeyen Dries Mertens verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız 10 numara, "Galatasaray'la gelen şampiyonluk daha önceki iki şampiyonluk kadar güzel miydi?" sorusuna "Daha da güzeldi." yanıtını verdi. Belçikalı yıldız ayrıca kutlamalarda yaşadığı duygusal anlar ile ilgili, "Ne yapacağımı bilmiyorum. O an aklımdan birçok şey geçti." ifadelerini kullandı.

DRIES MERTENS'TEN KEVIN DE BRUYNE AÇIKLAMASI

Mertens, Manchester City'ye veda edecek olan Kevin De Bruyne ile ilgili kendisine sorulan soruya ise gündeme bomba gibi düşecek bir tepki verdi.

"De Bruyne sizden Napoli hakkında bilgi aldı mı?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını veren Belçikalı yıldız, hemen ardından gülümsemesine engel olamadı. Sosyal medyada De Bruyne'nin Napoli'ye transfer olacağı şeklinde yorumlar yapıldı.