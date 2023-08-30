Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Ramos transferini doğruladı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Sergio Ramos transferi hakkında konuşan Öztürk, "Ben de merak ediyorum. Yarın sabah uçakta Erden Timur'a soracağım. Ramos'a nasıl baktığım önemli değil.

Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar.

Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz.

Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor.

Bu sponsorlar Galatasaray'ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar" ifadelerini kullandı.