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Galatasaray'dan golcü için sürpriz görüşme. Pazarlık başladı

Galatasaraylı yöneticilerin İstanbul'da Antalyasporlu yöneticilerle Haji Wright için bir araya geldikleri ortaya çıktı

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:33
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Galatasaray ile Antalyaspor'un Wright buluşması

Galatasaray'dan golcü için sürpriz görüşme. Pazarlık başladı
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Galatasaray transfere doymuyor. 

Sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yu kadrosuna katmıştı.

Galatasaraylı yöneticilerin bu kez de Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen Antalyasporlu futbolcularla Haji Wright için bir araya geldikleri öğrenildi.

Görüşmede 24 yaşındaki ABD'li futbolcuyla ilgili pazarlık yapıldığı belirtildi.

Wright'ın 2025'e kadar Antalyaspor'la sözleşmesi bulunuyor. ABD'li oyuncu sakatlığı nedeniyle bugünkü Beşiktaş maçında oynamayacak.

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